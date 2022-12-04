На Алтае сирота живет в металлическом вагончике из-за того, что ему не хватает денег на жилье

Следователи в Республике Алтай проводят проверку после сообщений о сироте, который живёт в металлическом вагончике. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Житель Чемальского района рассказал о том, что ему выдали жилищный сертификат на 1,5 млн рублей, но купить жильё на эти деньги почти невозможно.

По словам мужчины, он подыскал для себя дом, однако чиновники отказываются его принимать, из-за того что в нём нет водоснабжения.

Проверка проводится по ст. 293 УК РФ («Халатность»). По её результатам будет принято процессуальное решение.