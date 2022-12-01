На Алтае сняли, как образуются целые облака пара над Телецким озером в лютый мороз

Ранее Алтайский биосферный заповедник сообщил, что Телецкое озеро начало замерзать на фоне низких температур и непродолжительного штиля.

«Зимой на Телецком озере совсем не так как летом. Основное — нет людей, и добраться до цивилизации не просто. Жизнь животных и растений практически замирает. Только маралы и редкие птицы нарушают этот покой. Но на первый план выходит жизнь стихий. Ветры и метели, туманы и штормы, лёд, снег и холод наполняют пространство суровой жизнью, диктуют свои правила. Чувствуешь себя маленькой хрупкой частью этого огромного сурового великолепия, необходимость следовать ему», — рассказал Игорь Светлояр, госинспектор Алтайского заповедника, который уже несколько лет живёт с семьёй на заповедном кордоне Байгазан.