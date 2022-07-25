На Алтае собирают в школу детей из подшефного Славяносербского района ЛНР
Необходимы школьные канцелярские принадлежности и книги
Союз женщин РФ и Алтайское региональное отделение Союза женщин запустили акцию «Соберём детей Луганской Народной Республики в школу».
«На совместной встрече Барнаульского отделения Союза пенсионеров РФ в Алтайском крае и Общероссийского Народного фронта решено поддержать данную акцию и помочь в сборе канцелярии для детей из Славяносербского района», — рассказали в краевом отделении Союза женщин.
Напомним, Алтайский край будет помогать Славяносербскому району ЛНР восстанавливать разрушенное жильё и важные социальные объекты.
Сбор в помощь детям проведут с 25 июля по 10 августа по адресам:
Отделение Союза пенсионеров в Индустриальном районе: улица Сухэ-Батора, 8 (каждые вторник, среду и четверг с 10:00 до 13:00).
Барнаульское отделение Союза пенсионеров России: проспект Комсомольский, 77 (каждые вторник, среду и четверг с 10:00 до 12:00).
Региональное отделение Народного фронта в Алтайском крае: улица Анатолия, 97 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).
Примерный перечень необходимых предметов:
школьные канцелярские принадлежности (дневник, тетради, обложки, ручки шариковые, цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, кисти для рисования, линейка, ластик, альбом для рисования, пластилин, цветной или белый картон, цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, пенал, записные книжки и др.);
книги для чтения в школьном возрасте, кроме учебников (книга может быть как новая, так и в хорошем состоянии).