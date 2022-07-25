На Алтае собирают в школу детей из подшефного Славяносербского района ЛНР

школьные канцелярские принадлежности (дневник, тетради, обложки, ручки шариковые, цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, кисти для рисования, линейка, ластик, альбом для рисования, пластилин, цветной или белый картон, цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, пенал, записные книжки и др.);

книги для чтения в школьном возрасте, кроме учебников (книга может быть как новая, так и в хорошем состоянии).