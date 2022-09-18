На Алтае спасатели нашли пропавшую в лесу любительницу «тихой охоты»
Целую ночь сельчанка провела в одиночестве среди деревьев
18 сентября 2022, 09:09, Илья Звягинцев
В Алтайском крае спасатели помогли найти пропавшую сельчанку, которая ушла за грибами и не вернулась домой. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
«С заблудившейся удалось созвониться, была обозначена зона для ведения поисков, но так как связь была неустойчивой, более точное местоположение женщины установить не получилось», — сказано в сообщении.
Сотрудники пожарно-спасательной части и правоохранители отправились на поиски женщины, но ночная работа не принесла ожидаемых плодов.
Утром 17 сентября стало известно, что женщину нашли. В МЧС отметили, что медицинская помощь потерявшейся сельчанке не потребовалась.
Комментарии
Новости партнеров