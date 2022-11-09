На Алтае судебный пристав каждый день приезжает в чайхану, смотрит и успокаивается

В Алтайском крае судебные приставы приостановили деятельность чайханы из-за многочисленных нарушений, сообщает региональная ФССП.

«В ближайшие 10 суток любители восточной кухни не смогут поесть в чайхане „Час-Пик“ на ул. Строительной, 5в, в Новоалтайске. Роспотребнадзор выявил в этом заведении многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Имелись нарушения и в системе водоотведения», — рассказали в ведомстве.

Заведение опечатали. Теперь сотрудник органа принудительного исполнения регулярно посещает чайхану, чтобы владелец самовольно не возобновил деятельность. Впрочем, в этом случае бизнесмену грозит крупный штраф.

Ранее в Барнауле судебные приставы принудительно отправили на лечение больного туберкулёзом мужчину, который гулял по городу и ходил в магазины.