На Алтае трассу временно перекроют из-за проведения спортивных соревнований

В Алтайском крае движение по федеральной трассе перекроют из-за спортивных соревнований. Об этом сообщили в «Алтайавтодоре».

Проезд будет закрыт на участке дороги Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь» (км 51+300 — км 57+734) от поворота на автодорогу «Подъезд к игровой зоне „Сибирская монета“» до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

Отмечается, что ограничения будут действовать 20 августа с 09:30 до 12:30 и 21 августа с 08:00 до 16:00.