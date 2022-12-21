На Алтае треть работников попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

В Алтайском крае чаще всего о повышении зарплаты мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом, сообщает hh.ru.

«34% жителей Алтайского края хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Ещё 25% респондентов в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. Чаще всего жители региона мечтают освоить ИТ-сферу (42%). Остальные отрасли пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 16%, искусство, логистику, финансы и медицину — по 8%, юриспруденцию — 5%. 17% респондентов из Алтайского края загадали бы Деду Морозу обучение дополнительной профессии, 11% — развитие компетенций в текущей профессии, 6% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности, 5% — хотели бы получить признание в текущей специальности», — выяснили социологи.

Жители края уверены, что выбирать в 2023 году новую работу необходимо опираясь в первую очередь на размер зарплаты — такого мнения придерживаются 56% опрошенных. 45% назвали главным приоритетом стабильность, по 44% — перспективу карьерного роста и востребованность профессии, 36% — перспективу отрасли.

Ранее сообщили, что в Барнауле на повышение зарплаты очень надеются работники с доходом более 80 тысяч рублей.