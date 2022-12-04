На Алтае управление по гражданской обороне объявило об аномальных холодах
Специалисты напомнили о том, как нужно действовать в случае обморожения
4 декабря 2022, 16:20, Илья Звягинцев
Управление по гражданской обороне Алтайского края предупредило гостей и жителей региона о надвигающихся аномальных морозах. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.
«В Алтайском крае в период с 4 декабря по 6 декабря 2022 г. местами ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже», — сказано в сообщении.
Также специалисты напомнили о том, что нужно делать при обморожении:
зайти в тёплое помещение и укутаться в тёплую одежду;
пострадавшему нужно предоставить горячую еду или питьё;
на обмороженных частях тела нужно восстановить кровообращение путём массажа до покраснения.
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