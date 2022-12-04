На Алтае управление по гражданской обороне объявило об аномальных холодах

Управление по гражданской обороне Алтайского края предупредило гостей и жителей региона о надвигающихся аномальных морозах. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

«В Алтайском крае в период с 4 декабря по 6 декабря 2022 г. местами ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже», — сказано в сообщении.

Также специалисты напомнили о том, что нужно делать при обморожении:

зайти в тёплое помещение и укутаться в тёплую одежду;

пострадавшему нужно предоставить горячую еду или питьё;

на обмороженных частях тела нужно восстановить кровообращение путём массажа до покраснения.