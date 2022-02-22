На Алтае возбудили дело против чиновников, которые выдали сироте жильё с плесенью

Должностные лица Регионального жилищного управления Барнаула предоставили ребёнку-сироте из Новоалтайска опасное для здоровья жильё. Сейчас против них возбуждено уголовное дело, сообщает Следком Алтайского края.

Жильё не соответствует строительным и санитарным нормам. По стенам разрасталась плесень, а из-под пола постоянно дуло. Жить в этом помещении было опасно для жизни. В декабре парень распространил информацию об этом в СМИ.

В настоящее время следствие собирает доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.