На Алтае вырос спрос на психологов после начала спецоперации

В Алтайском крае за период с марта по октябрь 2022 года количество вакансий для психологов выросло на 65% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает hh.ru.

«В этом году работодателям требовались педагоги-психологи, корпоративные психологи, психологи-волонтёры, клинические психологи, авторы работ по психологии, помощники психолога, детские психологи, методисты-психологи, медицинские психологи и другие», — выяснили аналитики.

Психологам предлагается проводить работу по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию пациентов, оказывать помощь пациентам и их родственникам в решении личностных, профессиональных и бытовых психологических проблем.

Кроме того, профессия сейчас востребована работодателями из немедицинского направления. В частности, работодатели заинтересованы в том, чтобы на этапе подбора сотрудников специалисты оценивали их профессиональные и личностные качества, а также проводили индивидуальное консультирование по психологическим проблемам, организовывали взаимодействие в коллективе и содействовали в снижении текучести кадров.

«В среднем психологам в Алтайском крае предлагают зарплату в размере 25 тысяч рублей, но максимальные могут достигать 100 тысяч», — уточнили в исследовании.

Ранее эксперты hh.ru выяснили, что 64% опрошенных жителей Алтайского края почувствовали усиление стресса в 2022 году, из них 43% отметили, что стали заметно больше нервничать, а ещё 21% рассказали об увеличении тревоги.