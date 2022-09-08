На Алтае за год построят большой завод электрооборудования для импортозамещения на полстраны

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и гендиректор АО «Электрозавод» Леонид Петухов подписали соглашение на полях VII Восточного экономического форума, сообщает правительство края.

Компания планирует организовать в регионе производство электротехнического оборудования под брендом ERSO для энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока — занять нишу после ухода иностранных производителей.

«С учётом последних событий принципиально важным для нашей компании является достижение технологического суверенитета Российской Федерации. Мы очень активно развиваемся, производство трансформаторов мы дополняем производством вторичного оборудования, устройств релейной защиты, и в этой логике открываем сборочные производства по всей стране. Хотим открыть такое производство в Алтайском крае», — подчеркнул Петухов.

Инвестиции составят около 1 млрд рублей, будет создано примерно 300 рабочих мест. Как уточнил гендиректор компании, предприятие станет экологически нейтральным: «Выбросов во внешний мир не будет».

Алтайские власти помогут в привлечении специалистов на новое производство. По словам Петухова, открытие нового завода может состояться уже через год.

Напомним, в крае также хотят построить завод, где будут делать тракторы «Барнаулец» — до 600 штук в год.