На Алтае женщина отсудила компенсацию морального вреда у организаторов «Ветра Сибири»

Жительница Республики Алтай, которая купила билеты на отменённый фестиваль «Ветер Сибири», смогла отсудить у организаторов компенсацию морального вреда. Об этом она рассказала в сообществе «Унесённые Ветром Сибири».

Женщина рассказала, что после получения официального ответа, в котором организаторы ссылались на коронавирус, она подала заявление в суд, где указала, что ковидные ограничения в Алтайском крае были отменены.

Ответчик, которым являются организаторы концерта, прислали ей возражение, а 2 сентября состоялось судебное заседание.

«Те, кто знаком с судебной системой и деятельностью мировых судов, думаю, в курсе, что это и как работает. Судья предложил мне заочное решение (без участия сторон), сказав, что мой иск будет удовлетворён со снижением суммы морального вреда (что является обычной практикой)», — написала заявитель.

Женщина добавила, что в своём стремлении вернуть деньги она готова дойти до приставов.

Новости

Общество «Случился коллапс». Кто и почему отменил фестиваль «Ветер Сибири»

Мировой судья оповестил истца о том, что её иск будет удовлетворён частично. В её пользу взыщут стоимость билетов в размере 8400 рублей, компенсацию морального вреда, которую оценили в тысячу рублей (женщина заявляла девять тысяч), а также штраф в размере 4200 рублей.

Ответчик также должен будет заплатить пошлину в размере 700 рублей.