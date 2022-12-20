На Алтае женщину заставили перебороть неприязнь к матери и позволить ей общаться с внуками

В Алтайском крае судебные приставы помогли бабушке наладить общение с несовершеннолетними внуками, сообщает региональная ФССП.

«Из-за напряжённых отношений с дочерью, мать обратилась в суд, чтобы решить вопрос об общении с родными внуком и внучкой. Суд обязал дочь не препятствовать общению бабушки с детьми. Также были определены время и порядок общения. Установлены не только встречи в рабочие и выходные дни, но и ежегодный совместный отдых», — рассказали в ведомстве.

Мать детей решила не исполнять решение суда. В итоге встречи бабушки с детьми начали проходить в присутствии судебного пристава. Также женщине объяснили, что неприязненные отношения между родственниками сказываются на психическом и эмоциональном состоянии детей.

«В настоящее время встречи проходят без участия сотрудника органа принудительного исполнения. При нарушении графика, утверждённого настоящим мировым соглашением, контроль может быть возобновлён», — отметили в ФССП.