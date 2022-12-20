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На Алтае женщину заставили перебороть неприязнь к матери и позволить ей общаться с внуками

Суд постановил, что бабушка имеет право не только на встречи с внуками, но и на ежегодный совместный отдых

20 декабря 2022, 14:19, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru
Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы помогли бабушке наладить общение с несовершеннолетними внуками, сообщает региональная ФССП.

«Из-за напряжённых отношений с дочерью, мать обратилась в суд, чтобы решить вопрос об общении с родными внуком и внучкой. Суд обязал дочь не препятствовать общению бабушки с детьми. Также были определены время и порядок общения. Установлены не только встречи в рабочие и выходные дни, но и ежегодный совместный отдых», — рассказали в ведомстве.

Мать детей решила не исполнять решение суда. В итоге встречи бабушки с детьми начали проходить в присутствии судебного пристава. Также женщине объяснили, что неприязненные отношения между родственниками сказываются на психическом и эмоциональном состоянии детей.

«В настоящее время встречи проходят без участия сотрудника органа принудительного исполнения. При нарушении графика, утверждённого настоящим мировым соглашением, контроль может быть возобновлён», — отметили в ФССП.

Комментарии 9

  • Насильно мил не будешь.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну вот, бабушка захотела - бабушка сделала. Зато отцы-молодцы только ныть в интернетиках умеют, что им с детьми видеться не дают. Так, может, не так и хотелось?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Так, может, не так и хотелось?////Ахахах, умник, приставы самые бездельники, по всем вопросам причем. Что здесь в статье привели один пример, а таких решений суда тысячи и никто их не исполняет!!!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Насильно мил не будешь." --- Гость, отношения плохие между женщиной и ее матерью. А внуки тут причем? И внуки имеют право общаться с бабушкой, и бабушка имеет право общаться с внуками.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Месяц грядки будут бабуле полоть, типа трудовое воспитание. Или к морю их повезет?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, мы пололи грядки летом у бабушки в деревне. Но это же не на весь день, да и бабушка в это время нам пироги или калачики, или блинчики пекла, т.е. не отдыхала.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну вот, бабушка захотела - бабушка сделала. Зато отцы-молодцы только ныть в интернетиках умеют, что им с детьми видеться не дают. Так, может, не так и хотелось? Конечно же не хотелось. 26 лет дочери. Мать дала только 9 классов. При мне бы и высшее образование получила и ума бы набралась. А так как маманя выросло. Одно на уме.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • А так как маманя выросло. Одно на уме.... Но вы ж ее (мать) такой полюбили...Одно нужно было?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Или к морю их повезет? - ага, не дождутся, бабуля тоже встала в позу это назло дочери суды/приставы
    21 декабря, Гость   Ответить
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