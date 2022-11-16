На алтайский курорт запустят скоростной поезд

В Алтайском крае запустят новый ускоренный поезд на тепловой тяге между Барнаулом и Славгородом. Как рассказали на пресс-конференции в региональном Минтрансе, первый рейс запланирован на 12 декабря — состав будет курсировать через день.

Министр Антон Воронов отметил, что время следования поезда составит 6 часов 25 минут. Маршрут проходит через Ребриху, Кулунду и Табуны. Цена в вагонах первого класса составит 1160 рублей, в вагонах третьего класса — 677 рублей. Для студентов предусмотрены скидки 50%.

Замминистра регионального Минтранса Дмитрий Коровин напомнил, что в регионе уже есть ускоренные пригородные поезда. До Бийска курсирует «Калина Красная», до Рубцовска — «Просторы Алтая». Для нового поезда названия пока ещё не придумали.

Воронов подчеркнул, что в 2022 году из бюджета Алтайского края выделили дополнительные 80 млн рублей на пригородные поезда. В 2023 году объём субсидий составит 520 млн рублей. При этом ни «Калина Красная», ни «Просторы Алтая» в дополнительной поддержке не нуждаются, поскольку находятся на самоокупаемости.