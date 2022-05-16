Новый пляж и прокат лодок появятся в Барнауле

Клуб любителей водных видов спорта начнёт работать на гребном канале в Барнауле 10 июня. Об этом «Алтапрессу» рассказал председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков.

«Во всём мире спорт развивается по клубному принципу. У нас клубы есть в основном в игровых видах спорта. В циклических видах спорта такое можно встретить нечасто», — сказал Шамков.

Он отметил, что федерация хочет объединить людей, которые увлекаются различными видами гребли, а также продвигать этот вид спорта.

Уже в нынешнем сезоне на гребном канале начнут обустраивать зону отдыха. На эти цели выделено около 60 млн рублей.

Основные работы планируют завершить к осени, а в 2023 году обустроенная территория начнёт наполняться. Здесь разместят пункты отдыха и питания, площадки для пляжного футбола и волейбола.