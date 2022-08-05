Депутат Госдумы от Республики Алтай Роман Птицын во время поездки в ЛНР случайно встретил бойцов из Шебалинского района, участвующих в СВО. Земляков он опознал по приметному военному «Уралу», бампер которого украшает надпись «Алтай — сила».

«На одном из фото случайная встреча в дороге с земляками из Шебалинского района», — коротко рассказал об этом на своей страничке в ВК Птицын.

Напомним, что в СВО также принимает участие танк с экипажем из алтайского наукограда, с надписью на фартуке «Бийск рулит». А в группировке «О» есть бронепоезд «Енисей», которым командует офицер с позывным «Алтай».