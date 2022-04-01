На двух улицах Власихи в этом году проведут освещение

Реализация проекта создаст комфортные условия для жителей микрорайона и улучшит безопасность дорожного движения

1 апреля 2022, 16:39

На улицах Рождественская и Изящная в барнаульском селе Власиха летом-2022 построят линию наружного освещения. Работы пройдут в рамках реализации краевого проекта поддержки местных инициатив, сообщили в администрации города.

Глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, чиновники и депутат БГД Юрий Ряполов (фракция «Единая Россия») встретились с инициативной группой жителей микрорайона и обсудили реализацию проекта.

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Так, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских напомнил, что год назад жители микрорайона поддержали этот проект, а теперь заявка одобрена и даже готова проектно-сметная документация. Скоро состоится аукцион на определение подрядчика. По предварительным данным, работы начнутся в июне и продлятся до конца августа. Уже в сентябре улицы получат новое освещение.

Общая стоимость проекта составляет почти 2,9 млн рублей, вклад населения — 240 тысяч, от юридических лиц поступило 50 тысяч рублей.

Что будет сделано?

Как сообщили в мэрии, линию наружного освещения по улицам Рождественской и Изящной присоединят к уже существующей линии освещения, которую обслуживают за счёт средств бюджета Барнаула. Эксплуатация и содержание будут осуществляться МУП «Барнаулгорсвет» г. Барнаула.

По словам главы администрации Индустриального района Сергея Татьянина, реализация этого проекта создаст более комфортные условия для жителей микрорайона и обеспечит безопасность дорожного движения в тёмное время суток.

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Где ещё проведут новые линии освещения?

Кроме Власихи, новые участки линии освещения планируют оборудовать в посёлке Центральном по пер. Благодатному, в селе Гоньба по ул. Калашникова и в посёлке Казённая Заимка по ул. Садовой.

Все эти работы также будут проводиться в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ).

Всего в этом году в рамках программы в Барнауле конкурсный отбор прошли восемь проектов от горожан. Кроме линий освещения, на станции Ползуново (по ул. Ивкина) и в посёлке Березовка (по ул. Луговой) отремонтируют участки дорог, в Научном Городке — тротуар. В Черницке планируется обустроить новую спортивно-игровую площадку.

Подробную информацию об участии в краевом проекте, итогах реализации проектов прошлых лет можно узнать на портале алтайпредлагай.рф.

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