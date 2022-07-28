На границе Алтайского края спасли детеныша косули, попавшего под комбайн

В поле на границе Новосибирской области и Алтайского края нашли детёныша косули, пострадавшего от встречи с комбайном. Рядом с животным не было взрослой особи, отмечает «КП-Новосибирск».

Люди, которые увидели раненого зверя, решили помочь ему и связались с работниками Базы реабилитации животных в Кольцово.

«Особенностей работы с такими животными очень много, нужно учитывать не только травму, но и содержание в неестественных для них условиях», — отметили специалисты.

Таким животным нужен особый корм и подход к кормлению.

Спасённого косулёнка назвали Бемби. Ему сделали операцию, после которой животное восстанавливается и уже может самостоятельно ходить.

Волонтёры уверены в том, что с ним всё будет хорошо.