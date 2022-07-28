На границе Алтайского края спасли детеныша косули, попавшего под комбайн
Малыша назвали Бемби, а недавно ему сделали операцию, после которой животное быстро приходит в себя
В поле на границе Новосибирской области и Алтайского края нашли детёныша косули, пострадавшего от встречи с комбайном. Рядом с животным не было взрослой особи, отмечает «КП-Новосибирск».
Люди, которые увидели раненого зверя, решили помочь ему и связались с работниками Базы реабилитации животных в Кольцово.
«Особенностей работы с такими животными очень много, нужно учитывать не только травму, но и содержание в неестественных для них условиях», — отметили специалисты.
Таким животным нужен особый корм и подход к кормлению.
Спасённого косулёнка назвали Бемби. Ему сделали операцию, после которой животное восстанавливается и уже может самостоятельно ходить.
Волонтёры уверены в том, что с ним всё будет хорошо.