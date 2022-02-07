На гражданке. Эксперт рассказала, как найти работу сразу после армии

Сразу после армии призывники сталкиваются с вопросами дальнейшей профессиональной реализации. Некоторым пришлось отказаться от едва начатой карьеры, чтобы отдать долг Родине. Другие даже не успели получить образование. Варианты трудоустройства есть в любых случаях, утверждает эксперт. Главное, решить – в какой сфере хочет видеть себя начинающий специалист.

Работать или учиться?

Поиск работы в конце года осложняется тем, что в этот период вакансий становится меньше. Многие работодатели обновление кадрового состава откладывают до нового года, поясняют представители рекрутингового агентства “Штат 3”. Таким образом, соискатели могут остаться без работы на несколько месяцев. Эксперты рекомендуют провести их с пользой и пройти курсы повышения квалификации.

Дело в том, что даже если молодые люди получили профессию до армии — знания нужно актуализировать, поскольку прошёл целый год и многое могло измениться. Если же опыта работы было мало или он вовсе отсутствует — без дополнительных спецкурсов по профессии не обойтись. Не лишними станут тренинги по личностному развитию, которые помогут провести успешно самопрезентацию, приобрести уверенность в себе. Тем, кто получил образование, важно пройти курсы повышения квалификации в формате коротких марафонов, тренингов или же курсы профпереподготовки.

Рекрутинговые агентства помогают молодым людям сориентироваться во всём многообразии курсов, которые сейчас предлагаются в интернете, и подобрать на самом деле качественные по наполнению тренинги.

“В ходе консультаций мы прорабатываем карьерный план, помогаем составить резюме или даже составляем его сами. После армии ребята зачастую указывают, что у них нет опыта. Это неправильно. В резюме нужно раскрывать информацию, которая поможет в поиске желаемой работы. Например, стоит описать свою практику, которая проходилась при получении профессии, участие в волонтёрских движениях, какие-то свои заслуги, которые были приобретены во время службы в армии. Обо всём этом на точке входа в профессию нужно написать в резюме. Кроме того, мы помогаем подготовиться к собеседованию, участвуем в составлении короткого лифта презентации, где прокачиваем профессиональные и личностные качества”, — говорит сооснователь рекрутингового агентства нового поколения “Штат-3”, профессиональный HR и карьерный консультант Татьяна Кириленко.

Эксперт отмечает, крайне важно помочь осознать — чего же действительно хочется соискателю после службы в армии: пойти работать по специальности, если она была уже получена до службы, либо пойти учиться. Как правило, для парней, вернувшихся из армии, важна самостоятельность и возможность себя обеспечивать. Поэтому обучение они выбирают дистанционное или же заочное, чтобы параллельно работать. В ходе консультаций специалисты проговаривают, какие варианты в таком случае подойдут. Важно не просто зарабатывание денег, а чтобы работа была максимально приближена к желаемой профессии.

В списках “Штата-3” есть истории успешных трудоустройств. Молодой специалист по рекламе, окончивший АлтГУ, не имел опыта работы в профессии, но очень хотел реализоваться именно в ней. Консультанты агентства спланировали ему стратегию, помогли выбрать несколько курсов повышения квалификации. В итоге он пошёл учиться на таргетолога, актуализировал свои знания в спецпрограммах. Ему также помогли найти работу с гибким графиком — на маркетплейсе, чтобы парень мог готовиться к аттестации и одновременно зарабатывать.

Ещё один удачный пример профессионального самоопределения — история студента, получившего образование ветеринарного врача. После армии он несколько лет служил по контракту, и по окончании не мог определиться, чем заниматься дальше. В результате консультаций пришло решение искать работу максимально приближенную к полученной профессии. Например, торговым представителем в сфере зоотоваров или продавцом в зоомагазине. Специалисты в сфере продаж, обладающие глубокими знаниями в этой области, — уникальны, и на рынке ценятся дороже, подчёркивает Татьяна Кириленко.