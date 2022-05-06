На картах не значился. Алтайский думец обратил внимание чиновников на проблемный поселок

В Заринском районе Алтайского края есть посёлок, который местные жители называют Труд или Стройплощадка № 1. Люди здесь уже больше 20 лет не видят ни воды, ни дорог. Всего в посёлке проживает больше 30 человек, в том числе 11 детей. Однако они оказались фактически брошенными, так как в архиве в своё время потерялись документы и населённого пункта нет на карте, пишет пресс-служба реготделения партии «Справедливая Россия — За правду».

В итоге жители со своей проблемой обратились к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Земельные участки в посёлке они получили в 1995 году. Недвижимость своим работникам предоставило АО «Труд». После этого люди построили дома, оформили право собственности, получили прописку. Как сообщает прокуратура, которая провела проверку после депутатского запроса, предприятие планировало разработать схему застройки посёлка, подключить сети электро- и водоснабжения к существующим в Заринске. Но смонтирована была только водонапорная башня. Потом АО «Труд» обанкротилось, а Стройплощадка № 1 так и осталась без статуса населённого пункта, без воды и дорог.

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Близлежащий Новозыряновский сельсовет отказался брать Труд под своё крыло, за что глава администрации муниципалитета получил представление от надзорных органов. Сейчас вопрос поставлен на контроль главы Заринского района. Уведомила прокуратура о наличии такого «бесхозного» посёлка и краевое правительство.

«Вопиющая ситуация. Нарочно такую не придумаешь. За всю историю работы моей общественной приёмной в регионе такое впервые. Десятки лет живут люди, а власти не могут определиться, чья земля. И ведь речь идёт не об одном доме, а о целом посёлке! Люди не футбольный мяч, их нельзя отпинывать от одной двери к другой. Обязанностью чиновников было решить этот вопрос ещё несколько лет назад! Уверен, что допустившие или упустившие, или нежелающие выполнять свои прямые обязанности чиновники должны нести за это наказание», — прокомментировал Александр Терентьев.