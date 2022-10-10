На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета

Обследование железнодорожного полотна Крымского моста выявило необходимость замены двух пролётов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, при диагностике обнаружились повреждения деформационного шва на одной из опор, добавил вице-премьер.

«Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели», — уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов.