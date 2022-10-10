На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета
Кроме того, при диагностике обнаружились повреждения деформационного шва на одной из опор
10 октября 2022, 22:32
Обследование железнодорожного полотна Крымского моста выявило необходимость замены двух пролётов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, при диагностике обнаружились повреждения деформационного шва на одной из опор, добавил вице-премьер.
«Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели», — уточнил Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов.
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