На месте магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков»

Новую сеть запускает бывший эксклюзивный партнёр датского производителя конструкторов Inventive Retail Group

29 сентября 2022, 16:44

На месте магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков». Новую сеть запускает бывший эксклюзивный партнёр датского производителя конструкторов Inventive Retail Group, пишет РБК.

В торговых точках будут продаваться как товары Lego, которые попали в страну благодаря параллельному импорту, так и конструкторы от других производителей. В дальнейшем компания бы хотела добавить к ним развивающие игрушки, а также открыть собственное производство детских конструкторов.

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При этом в текущем году Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины, но в будущем вернётся к расширению.

Напомним, что 12 июля издание Inc. написало о том, что производитель конструктора LEGO прекратит коммерческую деятельность в России и разорвёт отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в нашей стране. В Минпромторге также подтвердили, что LEGO окончательно ушло с российского рынка.

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