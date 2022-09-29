На месте магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков»
Новую сеть запускает бывший эксклюзивный партнёр датского производителя конструкторов Inventive Retail Group
На месте магазинов Lego в России откроется новая сеть «Мир Кубиков». Новую сеть запускает бывший эксклюзивный партнёр датского производителя конструкторов Inventive Retail Group, пишет РБК.
В торговых точках будут продаваться как товары Lego, которые попали в страну благодаря параллельному импорту, так и конструкторы от других производителей. В дальнейшем компания бы хотела добавить к ним развивающие игрушки, а также открыть собственное производство детских конструкторов.
При этом в текущем году Inventive Retail Group не планирует открывать новые магазины, но в будущем вернётся к расширению.
Напомним, что 12 июля издание Inc. написало о том, что производитель конструктора LEGO прекратит коммерческую деятельность в России и разорвёт отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в нашей стране. В Минпромторге также подтвердили, что LEGO окончательно ушло с российского рынка.