На параде Победы в Москве истребители впервые пролетят в виде символа Z

Восемь истребителей впервые пролетят в виде символа Z над Красной площадью на параде Победы 9 мая 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полётном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции», — подчеркнули в ведомстве.

Знак Z стал одним из символов специальной военной операции России на территории Украины, после того как стал использоваться некоторыми подразделениями российской армии для визуального опознавания «свой — чужой».

Ранее РИА Новости сообщали, что в 2022 году в параде Победы примут участие 77 самолётов и вертолётов, а также 33 парадных расчёта. Всего в мероприятии задействовано более 10 тысяч человек.

Некоторые уличные продавцы в Барнауле к 9 мая стали торговать продукцией с символами Z собственного производства.

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Общество «Вот так и иди». В Барнауле на улицах и в магазинах вместе с символикой к 9 мая появились значки «Za наших»