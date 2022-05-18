На проблемной ТЭЦ Ярового начался ремонт. К осени 2023 года там появится водогрейная котельная

Масштабный ремонт начался на проблемной ТЭЦ Ярового. В этом году на обновление станции потратят более 162 млн рублей. Работы закончат к 1 октября 2022 года, ремонтировать котлы будут без отключения города от горячей воды. При этом масштабная реконструкция будет идти и дальше. Уже на следующей неделе подрядчик презентует новую схему теплоснабжения города. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на заседании правительства региона 18 мая.

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Будет работать четыре котла

Сейчас оборудование станции частично выведено в ремонт, идут работы на котле № 10. С 10 мая начнут чинить котёл № 7, на это потребуется три месяца. Затем рабочие займутся котлом № 10 и вспомогательным оборудованием в котельном и турбинном цехах станции.

Одновременно три котла отремонтировать не смогут, так как один из них будет работать и давать яровчанам горячую воду. На оставшихся двух ремонт идёт в две смены, сейчас там трудится более 40 человек.

«И сотрудники станции, и руководство МУП работами довольны, потому что они идут с опережением графиков и согласованы с руководством города и МУП», — рассказал Химочка.

На подготовку Ярового к отопительному сезону в этом году из бюджета Алтайского края выделено 1,3 млрд рублей. Сейчас МУП в центре госзакупок региона согласует документацию на ремонт оборудования, закупку угля и разработку проекта технического перевооружения главного корпуса ТЭЦ. К нему относится замена нерабочего восьмого котла на новый.

Когда это произойдёт, на станции появится четвёртый резервный рабочий котёл. Сейчас работает только три котла, и их объекту не хватает, особенно если случаются нештатные ситуации.

Из-за скачков цен, которые сейчас наблюдаются на рынке, станцию будут перевооружать в два этапа. Сначала запроектируют замену восьмого котла. А вторым этапом станут изготовительно-монтажные работы. Они должны завершиться к отопительному сезону 2023-2024 года.

Вячеслав Химочка / Фото: amic.ru

Три года и пять миллиардов рублей

На следующей неделе подрядчик представит новую схему теплоснабжения города, которую начали разрабатывать по указанию губернатора края Виктора Томенко.

«По предварительным данным, нам предложат построить водогрейную котельную и уход от выработки электрической энергии. С июня нужно приступать к разработке технического задания на проектирование этого объекта. Средства заложены», — сообщил Химочка.

На теплосетях города работы в этом году также будут идти. На трёх участках уже начался ремонт, на восьми проводятся торгово-закупочные процедуры, по четырём идёт экспертиза сметной стоимости. Всего рабочие заменят более 2 км теплосетей на сумму около 40 млн рублей. Причём последние 10 лет, отметил Химочка, таких денег на перекладку и ремонт сетей не выделялось.

Всего переход на новую схему теплоснабжения в Яровом потребует три года и не менее 5 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом году на ТЭЦ Ярового произошло несколько аварий, во время которых работал только один котёл из трёх. Самые крупные ЧП случились в ноябре и в декабре 2021 года, а также в январе 2022 года. Последняя проверка сибирского управления Ростехнадзора выявила на станции 125 нарушений. После этого алтайские власти решили разобраться с объектом.

Из-за проблем на ТЭЦ мэр Ярового Виталий Самобочий попал под уголовное дело о халатности, его временно отстранили от должности главы города. Также под уголовным делом о нарушении требований промышленной безопасности оказался бывший директор владеющего ТЭЦ предприятия «Ярославский теплокомплекс».

С 2019 года на станции действовал режим чрезвычайной ситуации, однако в декабре 2021 его отменили и ввели режим повышенной опасности.

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