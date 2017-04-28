На продуктовых упаковках будут писать, из чего они сделаны

Требования к упаковкам, в которых хранятся продукты питания, повышаются с 21 мая в России, сообщает "Российская газета". Такие коррективы подразумевает технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки".

Особое внимание будут обращать на детское питание. Производителей обязали указывать на упаковке информацию о материале, из которого она изготовлена. Та продукция, которая была произведена до 20 мая включительно, будет реализовываться в магазинах до окончания срока годности продукта.