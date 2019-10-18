На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о "домашке"

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю, что нужно задать домашнее задание, сообщают "Известия".

Мама девочки рассказала, что на нее напало около восьми учеников. После избиения несколько человек помогли ей собрать вещи и вызвали такси. Мама девочки обратилась в больницу, где у ребенка диагностировали сотрясение мозга.

После инцидента было проведено собрание с учениками, их родителями и представителями комиссии по делам несовершеннолетних. Прокуратура и полиция начали проверку по данному факту.

В школе ситуацию комментировать отказались.