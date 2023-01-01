НОВОСТИОбщество

На сколько вырастут взносы на капремонт в Алтайском крае с 1 января 2023 года?

Решение повысить размер отчислений приняли в правительстве региона

01 января 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минимальные взносы на капитальный ремонт в Алтайском крае увеличились с 1 января. Такое решение недавно приняло правительство региона. Причем повышение оказалось очень серьезным. А в краевом минстрое уже объяснили, почему это необходимо.

О том, на сколько вырастет размер взносов за капремонт в Алтайском крае с 2023 года и сколько он составит, — в материале amic.ru.

На сколько вырастут взносы за капремонт в Алтайском крае?

На 49,6%. Соответствующее постановление правительства Алтайского края было подписано 26 декабря. Ознакомиться с текстом документа можно на официальном сайте региона.

Необходимость повышения минимальных взносов в декабре обсуждали депутаты АКЗС от «Единой России». Теперь решение принято официально.

Каким будет размер взносов за капитальный ремонт в Алтайском крае?

Минимальный размер взносов за капремонт в регионе в 2023 году составит от 8,92 рублей до 10,94 рублей за 1 кв. м помещения.

Отметим, что это только минимум. Как пояснили в региональном минстрое, конечный тариф зависит от конструктивных и технических особенностей дома.

Напомним, в 2022 году минимальные взносы на капремонт были на уровне от 5,96 до 7,31 рубля за «квадрат».

Почему размер взносов так серьезно увеличили?

Как пояснили в региональном министерстве строительства и ЖКХ, размер взносов на капремонт долгое время оставался самым низким в Сибири. Например, жители Республики Алтай уже сейчас платят за квадратный метр больше 9 рублей, а новосибирцы — больше 10 рублей.

Ситуация привела к тому, что собранных с жителей средств просто не хватает на полноценную реализацию программы, пояснил министр строительства Алтайского края Иван Гилёв.

«Ежегодно собственники помещений оплачивают порядка 1,2 млрд рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объем работ оценивается на уровне более 2,5 млрд рублей в год. В связи с этим, основной проблемой реализации региональной программы капитального ремонта является дефицит средств на выполнение предусмотренных мероприятий», — цитирует чиновника пресс-служба минстроя.

Комментарии 16

  • ВРАГИ НАРОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • В то время как у ФКР 3 МЛРД на счетах наличкой лежит, он говорит о не хватки средств ? Приводит в пример новосибирцев, а когда тариф на отопление утверждал почему не вспомнил, что в Новосибирске на 20% тариф меньше ? Гилев лоббирует интересы бизнеса и корпораций, совсем забыл про граждан. Поэтому Гилева в отставку !
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Получается гилев пи*дит?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А как понять какому дому какой тариф будет выставлен????Собственники должны решать собранием или этому дому тариф такой , а этому дому- такой??
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гилева в отставку!!!! Позор!!!Позор!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Сумма платежа по квитанции выросла, а еще и комиссию сверху платить. Подскажите каналы без комиссионной оплаты услуг ЖКХ ? Во всех регионах есть, а Алтайский край, что особенный?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • С заботой о людях.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Позор власти, которой плевать на население
    31 декабря, Гость   Ответить
  • А что так скромно, всего 50% ? Что-то поскромничали му…ки!
    01 января, Гость   Ответить
  • А населению не плевать на свои дома? Всё рушится, а населению пофиг
    01 января, Гость   Ответить
  • так называемые власти, рвут народ на части. а он молчит, терпила.
    01 января, Гость   Ответить
  • А населению не плевать на свои дома? Всё рушится, а населению пофиг ----- А зачем мы платим УК тогда? Давайте вернёмся к феодально-общинному строю, все будем делать сами.
    01 января, Гость   Ответить
  • Гость, и зарплаты у новосибирцев повыше, чем у нас...такое ощущение,что наш край уничтожают , а потом удивляются, что же это отток населения из края в 2022 году увеличился в 1,7 раза... Тоже планируем отсюда свалить...пока нет возможности, хотя я очень люблю свою родину - свой Алтай, но жить становится невыносимо...
    01 января, Гость   Ответить
  • Гость, были бы у населения деньги, сами бы отремонтировали. .где их взять? Вкадываешь,как проклятый, а жить становится все дороже и дороже
    01 января, Гость   Ответить
  • Зато теперича, с гилёвской подачи мы обгоним по тарифу и горноалтайцев, и новосибирцев. Мы будем платить почти 11 рублёв при ихних-то десяти с копейками. Ведь средняя зарплата у нас, жителей края как у этого министра строительства Алтайского края Ивана Гилёва, чего уж жаловаться. Гилёв, думаю, всегда рад помочь землякам, пуская крокодиловы слёзы про низкие тарифы и высокие зарплаты на Алтае.
    01 января, Гость   Ответить
  • Мне интересно, когда эти сволочи нажрутся или этому нет предела?
    03 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров