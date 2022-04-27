На теплоходе музыка играла. Как развивается речная навигация в Алтайском крае и что ей мешает

Водная навигация по реке Оби в Барнауле открылась с 26 апреля. Пассажирские перевозки будут осуществляться традиционно по трём направлениям: до Рассказихи, Бобровки, села Кокуйского и обратно. Работать они будут до 4 сентября. В Министерстве транспорта Алтайского края утверждают, что сегодня заниматься перевозками людей по Оби невыгодно, поэтому половину от стоимости билета перевозчикам компенсируют из бюджета региона. Также у бизнеса нет денег на обновление теплоходов. Большинство из них ходит по воде с середины 80-х годов. Однако у грузовых перевозок в Алтайском крае больше перспектив. В навигацию 2021 года в регионе перевезли по рекам около 900 тысяч тонн грузов. Это примерно 30 тысяч грузовиков, что позволило разгрузить оживлённые магистрали. Рассказываем, как будет развиваться судоходство в Алтайском крае и что будет с речным портом в Барнауле после сноса здания речного вокзала.

Почему перевозить пассажиров по воде невыгодно?

Сейчас в регионе осуществляются перевозки из Барнаула только до Рассказихи, Бобровки и села Кокуйского. По словам заместителя министра транспорта края Дмитрия Коровина, себестоимость перевозки одного человека очень большая. Поэтому региональные власти компенсируют перевозчикам выпадающие доходы. В 2022 году Алтайский край выделил из бюджета субсидию на возмещение недополученных доходов в размере 11 миллионов рублей. Кроме того, в этом году из краевого бюджета на развитие внутренних путей направили 35 миллионов рублей, а из федерального — 75 миллионов. Бизнес не остался в стороне и тоже добавил в общую копилку около 2,5 миллиона рублей. Благодаря этому удалось привлечь на работу в порт Восточный в Барнауле новых сотрудников, а средняя заработная плата выросла с 18 до 36 тысяч рублей в месяц.

Всего за 2021 год по Оби в Алтайском крае перевезли 178 тысяч человек, что на 19% больше, чем годом ранее. Дмитрий Коровин надеется, что в этом году пассажиропоток будет расти ещё значительнее — за счёт туристов, которые приедут летом на Алтай из-за закрытых границ.

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Однако развивать глобально перевозку людей по реке невыгодно: слишком короткий навигационный период. Также у теплоходов очень невысокая скорость движения. Для примера: из Барнаула в Камень-на-Оби по реке придётся добираться около суток. Несмотря на это, Министерство транспорта Алтайского края разрабатывает туристический маршрут теплохода, который заходил бы на родину Роберта Рождественского в Косиху, в музей Чуйского тракта и так далее.

Будут ли обновлять парк теплоходов в Алтайском крае?

Даже при росте пассажиропотока вкладывать деньги в новые теплоходы — невыгодно. Речникам приходится работать на старой технике, которая впервые вышла на воду ещё в начале 80-х. Специалисты порта Восточный в Барнауле стараются по мере сил ремонтировать суда. Новые теплоходы стоят больших денег. К тому же в России не так много предприятий, где производят корабли.

«Сохраняется пока тот флот, который есть, но в России практически весь водный транспорт в таком состоянии», — пояснил Дмитрий Коровин.

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Почему у грузовых перевозок больше перспектив для развития?

С 2014 года между краем, бизнесом, занимающимся отправками грузов, и ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» действует трёхстороннее соглашение, рассчитанное на развитие водного сообщения на Алтае. За это время в речной флот вложили более 300 миллионов рублей. Всего за восемь лет существования программы в регионе удалось нарастить количество перевезённого по воде груза с 300 до 980 тонн в год. В основном по Оби перевозят песок и гравий.

Как пояснил Дмитрий Коровин, в последние годы флот региона регулярно пополняется новыми плавкранами, баржами, буксирными теплоходами, земснарядами. Алтайский край — один из нескольких регионов страны, который выделяет из бюджета деньги на работы на реках, чтобы разгрузить дороги от большегрузов.

В 2023 году в Барнаул прибудет новое грузовое спецсудно для работы на добыче грунтов на Оби и расчистки его русла. Алтайский край станет одним из трёх регионов страны, где появится такая техника. Корабль будет располагаться в речпорту Барнаула. Деньги на покупку плавательного средства регион получил из федерального бюджета.

Что будет с речным вокзалом?

В 2021 году речным транспортом в Алтайском крае воспользовались около 120 тысяч человек. Сейчас в регионе пассажиров доставляют порядка 50 кораблей. Как отметил Дмитрий Коровин, Барнаул фактически не нуждается в речном вокзале из-за маленького количества пассажиров. Все люди знают расписание и приходят в назначенное время.

Дмитрий Коровин уверен, что снос речного вокзала в Барнауле, на месте которого компания «Селф» намерена возвести высотку, никак не повлияет на развитие навигации в столице края. Кассы также расположены отдельно, и проект «Селфа» на речные перевозки в теории повлиять не должен. Собственник вокзала гарантирует выделить помещение в будущем жилом комплексе для продажи билетов.