На Украине объявили в розыск Дмитрия Медведева
Ранее Медведев заявил, что целью будущих действий в рамках специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима
10 октября 2022, 21:32
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Как сообщает «Лента.ру», соответствующая информация появилась в базе данных МВД республики.
Ранее Медведев заявил, что целью будущих действий в рамках специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима.
Комментируя удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи на Украине, Медведев отметил, что «первый эпизод» был сыгран, но в будущем «будут и другие».
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