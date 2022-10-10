На Украине объявили в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Как сообщает «Лента.ру», соответствующая информация появилась в базе данных МВД республики.

Ранее Медведев заявил, что целью будущих действий в рамках специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима.

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Общество Медведев после заседания Совбеза заявил о полном демонтаже политического режима на Украине

Комментируя удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи на Украине, Медведев отметил, что «первый эпизод» был сыгран, но в будущем «будут и другие».