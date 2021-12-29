На Украине предложили призвать беременных и детей на войну с Россией

Украинский аналитик Александр Кочетков назвал целесообразной идею призывать детей на войну в случае вооружённого конфликта с Россией. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее на Украине в силу вступил приказ, согласно которому на воинский учёт должны встать даже беременные женщины с детьми. Кочетков увидел в этом решении отличный вариант для пополнения личного состава вооружённых сил.

"И не важно, каких – мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятности, и пули со снарядами цель найдут", – сказал Кочетков.

По мнению политолога, готовить воинов нужно только для спецопераций.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину и страны Запада в новогоднюю ночь. По его словам, он самолично нанёс бы удар, будь он президентом.