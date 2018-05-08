На Украине возмутились формой Adidas с советской символикой

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Украинский институт национальной памяти пригрозил компании Adidas возбуждением судебных дел, если она будет распространять в стране продукцию "с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление на сайте организации.

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Политика Майка Adidas с надписью USSR удивила МИД Литвы

Ранее фирма выпустила футболку, на которой присутствует надпись USSR и герб СССР. Продукция также вызвала возмущение у МИД Литвы, в котором заявили, что компания "больна ностальгией по империи".

В документе сказано, что если будут выявлены факты продажи таких товаров компании Adidas на Украине, Институту национальной памяти придется обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы привлечь к ответственности виновных.

При этом глава института Владимир Вятрович считает выпуск коллекции одежды с символикой СССР нарушением моральных норм. "Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. Потому что в родной для нее Германии, которая прошла через процессы денацификации - это нарушение не только юридических, но и моральных норм", - отметил он, добавив, что для украинцев и жителей прочих стран аналогичным нарушением является использование советской символики, "под которой были убиты миллионы наших земляков".

Напомним, коммунистическая символика запрещена на Украине в соответствии с законом о декоммунизации, вступившим в силу в мае 2015 года.