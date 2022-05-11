На улицах Барнаула навели порядок после празднования Дня Победы

Дорожные службы Барнаула провели уборку после празднования 9 Мая, сообщает мэрия.

Так, после завершения торжественных мероприятий в ночь на 10 мая на линии работало 13 коммунальных «пылесосов», 8 комбинированных дорожных машин и 5 тракторов со щётками.

Днём того же дня чистоту в городе наводили 50 рабочих и 29 единиц техники.

Напомним, День Победы Барнаул в этом году отметил с размахом. В городе провели парад, «Бессмертный полк», множество концертов и запустили пять салютов.