На вакцину от коронавируса установят предельно допустимую стоимость

ФАС будет устанавливать предельную цену на вакцину от коронавируса. Одна доза будет стоить не более тысячи рублей, пишет РИА "Новости".

"Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф", – сказал глава ФАС Игорь Артемьев.

Он также добавил, что на данный момент препарат производят относительно маленькими партиями.

Ранее гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев заявил, что рекомендованная розничная цена препарата от COVID-19 "Арепливир" составит 12 320 рублей. ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности стоимости препарата.