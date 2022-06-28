На выставке роботов Robocity в Барнауле пропала часть экспоната

На выставке роботов и передовых технологий Robocity 26 июня обнаружили пропажу одного из элементов экспоната. Во время вечернего обхода сотрудники заметили, что у робота MindCub3r отсутствует самый важный его элемент — кубик Рубика.

«Робот MindCub3r — это целое семейство роботов, которое работает сообща, чтобы решить известную головоломку — кубик Рубика. С помощью датчиков он сканирует каждую из сторон и цвета на ней. После этого робот продумывает алгоритм решения и приступает к сборке. Завершив сборку он сообщит, за какое время ему удалось собрать головоломку», — объяснили консультанты Robocity.

Представители выставки обращаются к посетителям, которые приходили 26 июня, и просят проверить сумки и карманы своих детей — возможно, кому-то из них так понравился робот MindCub3r и его яркий и красивый кубик Рубик, что его унесли с собой домой.

«Призываем родителей к порядочности и сознательности и просим вернуть кубик Рубика за вознаграждение», — говорят представители выставки.

Напомним, выставка работает в Барнауле каждый день с 11:00 до 20:00 до 31 июля.

Выставка роботов Robocity

Адрес: город Барнаул, ТРЦ ARENA, Павловский тракт, 188

Тел.: 8(924)155-00-10