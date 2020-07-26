На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы

В провинции Завхан на западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя. Об этом пишет РИА "Новости".

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Общество Оценены риски распространения бубонной чумы в России

По информации агентства, симптомы болезни обнаружили у 39-летнего жителя города Улиастай. Незадолго до того как мужчине стало плохо, он с семьей съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы. Предполагаемого зараженного изолировали в больнице. Минимум девятерых человек, с которыми он контактировал, обязали соблюдать самоизоляцию дома.

Ранее в монгольской провинции рядом с границей Горного Алтая ввели карантин из-за бубонной чумы, которой заразились два человека. 5 июля бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму выявили на западе Монголии у границы с Россией и Китаем. 15-летнего жителя региона Баян-Улгий доставили в медучреждение после того, как он съел мясо сурка. Впоследствии он скончался от осложнений.

Всемирная организация здравоохранения сочла случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии неопасными. В России также посчитали, что реальной угрозы от инфекции нет, но единичные случаи заболевания на территории страны возможны.