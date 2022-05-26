Набиуллина призвала перевести из валюты в рубли оставшихся ипотечных заемщиков

Остатки валютной ипотеки необходимо конвертировать в рубли, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Как сообщает ТАСС, председатель ЦБ подчеркнула, что сейчас для этого наиболее благоприятная ситуация.

«И совсем локальная проблема — но все же обращу на нее внимание — остатки валютной ипотеки, ее действительно уже совсем немного. И сейчас самый подходящий момент, чтобы перевести в рубли оставшихся валютных заемщиков», — сказала она на встрече с представителями Ассоциации банков России (АБР).

Напомним, что с 27 мая ЦБ снизит ключевую ставку с 14% до 11% годовых. В регуляторе отметили, что последние недельные данные указывают «на значительное замедление текущих темпов роста цен». Ослаблению инфляционного давления, по данным ЦБ, способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.