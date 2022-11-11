Набиуллина: сейчас будущее как «как никогда туманно»

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что будущее в настоящее время как никогда туманно. Как пишет РИА Новости, об этом она сказала в ходе форума Finopolis.

«Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет. Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — сказала она.

Отметим, что Швецов в марте 2022 года покинул пост первого заместителя председателя Банка России.