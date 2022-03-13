Массовый уход зарубежных компаний с российского рынка, ставший реакцией на спецоперацию РФ на Украине, поставил под угрозу увольнения сотни тысяч человек. Пока сотрудники, как и их работодатели, находятся в неведении дальнейшей судьбы предприятий, российские власти уже разработали вариант, как не допустить массовой безработицы. Речь идёт о введении так называемого внешнего управления. До самого радикального исхода — национализации — дело всё же не дойдет, уверены эксперты. Почему большинство сотрудников смогут сохранить свои места на прежних финансовых условиях и какие риски при этом существуют — читайте в материале amic.ru.

Поможем, чем сможем

Большинство брендов, покинувших российских рынок, заявили, что это временная мера и в дальнейшем нельзя исключать возвращение. Однако как долго продлится вынужденная пауза — неясно. Пока желание сохранить персонал публично высказали только две компании — Ikea и McDonald`s. Шведская сеть пообещала вплоть до конца мая выплачивать зарплату своим сотрудникам в полном объёме. Весь персонал — более 10 тысяч человек — остаются в штате и будут получать деньги.

Точно так же поступил и американский фастфуд, вдобавок заверив, что сохраняет и все арендные платежи, а это около 50 млн долларов в месяц. По подсчётам РБК, в России сейчас 850 точек фастфуда, где трудоустроено примерно 62 тысячи человек. С 14 марта все они прекращают свою работу и закрываются на неопределённый срок, но при этом продолжат получать деньги. В Барнауле в настоящее время работают три ресторана сети McDonald`s.

«Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнёров, поэтому готовы поддерживать их. В том числе продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России», — сказано в заявлении компании. Важный момент — McDonald`s готовит свои блюда почти полностью из локальных продуктов. В России у компании более 160 поставщиков. «После закрытия ресторанов в первую очередь пострадают региональные фермеры, заводы и агрокомплексы по всей стране. Чтобы спасти всех этих поставщиков, нужно максимально сохранять меню и концепцию ресторанов», — рассуждает кандидат экономических наук Анатолий Ижболдин-Кронберг.

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Ранее PepsiCo опубликовала релиз, где было сказано, что компания продолжит поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч работников аграрного сектора, задействованных в цепи поставок, которых также ждут серьёзные трудности. Конкретные меры поддержки при этом не уточняются. Сеть Inditex (объединяет бренды Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka) остановила работу 502 магазинов на территории РФ. Всего в них трудоустроено свыше девяти тысяч человек. В компании пообещали разработать подробный план поддержки всех сотрудников. Детали пока не раскрываются.

Более понятной выглядит ситуация с автомобильными заводами зарубежных дилеров, работающих в России. Большая часть из них прекратила деятельность из-за недостатка комплектующих. Так поступили Volkswagen, Ford, Mercedes, Renault и Skoda. По действующему Трудовому кодексу сотрудники заводов получают 2/3 оклада. Все социальные гарантии при этом сохраняются. «Я подтверждаю, что премии к 1 мая будут выплачены, бюджет заложен, он составляет 10 млн рублей. Кроме того, мы продлим договор с профсоюзом о специальных условиях, и он будет действовать до 2024 года», — цитирует издание «Другой город» президента «АвтоВАЗа» Николя Мора. Пока о каких-либо сокращениях штата речь не идёт.

Перечисленные выше примеры, когда дальнейшая судьба сотрудников решилась в их пользу, носят единичный характер. В большинстве же уходящих с рынка иностранных компаний (их количество уже перевалило за 200) российский персонал не имеет никаких гарантий о своём последующем трудоустройстве, равно как и обязательных выплат. Что ждёт сотни тысяч человек и их семьи уже в ближайшее время — никому неизвестно. В этой связи ожидаемо инициативу взяли в свои руки российские власти.

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Обойтись без национализации по-большевистски

Борьба с безработицей должна стать «приоритетным вопросом» на фоне ухода зарубежных компаний с отечественного рынка, заявили в Кремле. «Пока, правда, никто не берётся прогнозировать, сколько именно сотрудников могут потерять работу. Ясно, что это процесс не одномоментный. Здесь наверняка подключатся и службы занятости населения. Вероятно, могут расширить число общественных работ для безработных и временных работ для сотрудников при вынужденном простое, а также расширить применение срочных трудовых договоров на время санкций», — говорит Ижболдин-Кронберг.

По его словам, национализация иностранных компаний, к которой всё чаще призывают политики различного уровня, это не более чем популистская мера. Вряд ли такой шаг можно рассматривать как реальное решение проблемы. «Уверен: большинство компаний со временем вернутся на российский рынок. Они взяли паузу и выжидают, это не полный разрыв отношений», — приводит аргумент экономист.

Отрицательно к национализации относится и владелец «Норникеля» Владимир Потанин, который накануне призвал правительство не допустить такой сценарий в отношении иностранных предприятий. Потанин уверен: «Если это произойдёт, доверие со стороны инвесторов к России исчезнет на долгие десятилетия и вернёт страну к ситуации 1917 года, когда большевики после революции обратили в собственность государства всё иностранное имущество».

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Статус-кво удастся сохранить

Между тем российские власти нашли способ избежать резкого роста безработицы, если зарубежные компании всё-таки прибегнут к массовому увольнению сотрудников. Минэкономразвития разработало специальный механизм, который обеспечит работу иностранных предприятий, даже если это противоречит воле их владельцев. При этом прежний собственник может не получить никакой компенсации: если он уходит с рынка — то теряет всё. Всего правительство рассматривало три варианта выхода из ситуации — национализация, ускоренное банкротство и внешнее управление. Было принято решение в пользу последнего сценария. Формально такой способ должен вводиться по решению суда и только в тех организациях, которые более чем на 25% принадлежат иностранцам, отметил Ижболдин-Кронберг.

Зарубежный собственник в течение пяти дней сможет отказаться от внешнего управления, если согласится возобновить деятельность предприятия, либо продать свою долю в бизнесе. В противном случае суд на три месяца назначит временную администрацию, а после организация будет продана тому, кто обязуется сохранить не менее двух третей коллектива и не менее года продолжать деятельность. Судя по всему, говорит эксперт, часть западных компаний ждёт именно такой путь: «Решение принято для защиты рабочих мест и производства необходимых товаров, которые нужны стране в условиях ограничений во внешней торговле».

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По словам юриста Евгения Швакова, опасаться одномоментного выхода на рынок несколько сот тысяч человек не стоит. «Если нынешний работодатель сохранит заработок целиком либо как минимум 2/3 оклада, вряд ли сотрудники в условиях неопределённости рискнут самостоятельно разрывать трудовые отношения. Всё-таки гарантированные выплаты и трудоустройство в такой сложный период для многих спасательный круг. В случае если работодатель со временем перестанет платить, ситуация начнёт меняться. Но опять же — многие будут подрабатывать неофициально, не увольняясь с прежнего места работы, надеясь, что всё рано или поздно образуется», — полагает эксперт.

Сами сотрудники компаний, которые уже прекратили свою деятельность в России или сделают это в ближайшее время, с неохотой комментируют ситуацию. По утверждению спикеров, пока их руководство само до конца не понимает дальнейший алгоритм действий и просит воздержаться от любых упоминаний в СМИ, чтобы не навредить деловой репутации, а также собственной карьере в сети.

По различным оценкам аналитиков, после частичной приостановки деятельности или полного ухода более 200 иностранных компаний в России могут потерять работу до 1 млн человек. В это число входят также сотрудники российских компаний, которые вынуждены приостанавливать производство из-за прерывания цепочек поставок. Даже в случае национализации всего имущества эксперты ожидают почти двукратный рост безработицы — с 4,4% до 7,8%.