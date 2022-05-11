«Национальное озеро данных». Минцифры приступило к созданию «ГосДата.хаба»

Минцифры РФ приступило к разработке ГосДата. хаба, призванного объединить потоки обезличенных персональных данных, имеющихся в распоряжении госорганов. Как сообщает «Интерфакс», так называемое «национальное озеро данных» планируется запустить в 2023 году.

«ГосДата.хаб объединит обезличенные данные органов власти всех уровней и позволит формировать расширенную аналитику. В первую очередь запустим сервисы аналитики для ИТ и связи. Государство будет мотивировать бизнес предоставлять обезличенные данные по отдельным направлениям, которые критически важны для системы госуправления», — заявил глава Минцифры Максута Шадаева.

Первоначально наборы данных в ГосДата. хабе будут доступны для госорганов, однако в будущем доступ к ним могут дать и бизнесу, для которого будет создан «датамаркет».

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В Минцифры подчеркнули, что «национальное озеро данных» систематизирует хранение и обработку данных для государственных аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организациям.