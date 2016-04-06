Национальной гвардии РФ разрешат стрелять без предупреждения

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Военные Национальной гвардии не будут предупреждать о намерении применить физическую силу или оружие, следует из законопроекта президента РФ, внесенного в Госдуму, пишет РИА Новости.

В тексте документа говорится, что "военнослужащий имеет право не предупреждать о своем намерении применить силу, спецсредства или огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или военнослужащего войск Национальной гвардии либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия".

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Подчеркивается, что военным будет нельзя стрелять в беременных женщин, инвалидов и детей, если они не оказывают вооруженное сопротивление.

Также войска национальной гвардии будут иметь право проверять у граждан удостоверяющие личность документы, "если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения", а также задерживать лиц, которые совершили административное правонарушение, чтобы затем передавать их полиции, добавляет ТАСС.

Кроме этого, военные смогут использовать боевую технику при освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков. Например, сотрудники Нацгвардии будут вправе брать бронемашины и водометы, однако затем в течение 24 часов с момента их применения они должны уведомить прокурора.

Напомним, о создании Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД стало известно накануне. Военные будут заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью и продолжат исполнять функции ОМОН и СОБРа. Руководителем Нацгвардии назначен Виктор Золотов.