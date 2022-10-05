Над Белгородом заметили столбы желтого света

В Белгороде вечером 4 октября местные жители заметили в небе необъяснимые столбы жёлтого света. Как сообщает «Лента.ру», в Сети распространяются ролики, на которых видно как минимум два прямых столба жёлтого света, возносящихся над городом на большую высоту.

Другие очевидцы пишут, что видели три столба. Жители предполагают, что это могут быть прожекторы или природное явление.

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Как сообщало издание «Бел.Ru», похожие столбы светились над Белгородом и ранее — в частности, их замечали в феврале 2020 года.