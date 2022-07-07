Над Сибирью планируют запустить дирижабли на солнечных батареях

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) обсудили идею запуска «нового» вида транспорта в Сибири, пишет «КП-Новосибирск».

С инициативой запустить над Сибирью дирижабли выступила Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». Как отметил председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников, дирижабли можно использовать для доставки грузов.

«У нас образуется достаточно много гелия в результате добычи полезных ископаемых, а этот газ как раз очень хорошо подходит для заполнения аэростатов. Движутся они со скоростью примерно 150 километров в час. С помощью дирижабля можно переместить, например, вагон пиломатериалов. Можно сделать подъёмную мощность дирижабля 200 тонн, но, возможно, больше 20 тонн нет смысла, иначе потребуется большая инфраструктура для посадки», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что дирижабли применяли ещё век назад, пока в 1937 году не случилась трагедия: в США погибли 35 человек на борту и один — на земле. Однако тогда в этом транспорте применяли водород. Сейчас же можно использовать безопасный гелий.

«Это всё реально, ничего сложного нет. Дорога не нужна, энергию можно получать с помощью солнечных батарей — дирижабль поднимается над уровнем облачности. Но нужно просчитать экономику», — добавил Гусельников.