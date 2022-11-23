«Наконец-то»: алтайская «шпионка» Мария Бутина отреагировала на запуск производства «Москвичей»

Газета «Ведомости» опросила депутатов Госдумы о том, готовы ли они пересесть со своих автомобилей на новый электрокроссовер от завода «Москвич». Среди опрошенных оказалась и алтайская «шпионка» Мария Бутина.

Депутат отметила, что сейчас у неё есть только служебный автомобиль и она давно не водила, а если бы у неё была потребность — то приобрела бы «Москвич».

«Я даже недавно была на великолепной выставке, посвящённой «Москвичу». Я не знала, что у этого автомобиля такая богатая история, я знала только конечный продукт. То, что раньше были и гоночные машины, и ещё столько всего... Советскому автопрому есть чем гордиться. Поддерживаю полностью возобновление выпуска «Москвичей». Моя реакция на это — «наконец-то», — заявила Бутина.

Газета узнала мнение и других депутатов. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отметил, что относится к отечественному автопрому без всякой иронии и в среднем сегменте он не сильно уступает иномаркам.

«Проблема нашего автопрома в том, что он представлен не во всех сегментах. Если бы на отечественном рынке был автомобиль, способный конкурировать с европейскими брендами в разных сегментах, я бы с уверенностью рассматривал такой вариант», — заявил он.

Зампред комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин отметил, что сначала бы посмотрел на характеристики и комплектацию «Москвича», а уже после бы задумался о покупке. При этом он положительно относится к серийному выпуску автомобилей под уже известной россиянам маркой.

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Экономика Производство электромобилей «Москвич» запустят до конца года

Напомним, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство электромобилей «Москвич 3» начнётся в 2022 году. В ноябре завод сертифицировал электромобиль «Москвич 3е», Росстандартом выдано соответствующее одобрение типа транспортного средства. Сам завод власти Москвы получили от французского автоконцерна Renault.