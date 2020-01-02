Нарколог назвал смертельно опасные способы борьбы с похмельем

Как бороться с похмельем после новогоднего застолья и какие способы смертельно опасны, рассказал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По словам специалиста, если похмелье не слишком тяжелое, то лучше постараться потерпеть до вечера и ничего не предпринимать. Но если к вечеру лучше не стало, то нужно выпить кефир или не крепкий чай, передает "Москва 24" слова нарколога.

Также помогают организму после алкогольных возлияний белковые бульоны, рассол, холодец и нежирная яичница. А вот от сладкого в этот день нужно отказаться: "сладости затрудняют переработку алкоголя, состояние может ухудшиться", – отметил Брюн.

Он также подчеркнул, что во время похмелья категорически нельзя пить крепкий кофе или другие напитки с кофеином – это смертельно опасно. Не менее опасен в это время и любой активный вид деятельности, будь то прогулки или попытки заняться спортом. Лучше всего этот день пересидеть дома.