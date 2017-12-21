Наркоторговец впервые в России получил пожизненный срок

В России суд впервые приговорил наркоторговца к пожизненному сроку, сообщает "Коммерсант".

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Общество Прокуратура впервые в РФ запросила для наркоторговца пожизненный срок

Гражданин Таджикистана Шерали Табаров обвинялся в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Вместе с ним по делу об организации преступного сообщества, контрабанде и распространении нескольких сотен килограммов героина проходят еще 14 граждан Таджикистана. Их гособвинение попросило лишить свободы на срок от шести до 25 лет.

Табаров уже имеет судимость за преступления, связанные с оборотом наркотиков. В 2003 году суд Пензенской области приговорил его к 10 годам колонии. Вскоре мигранта экстрадировали на родину, а там через несколько лет его отпустили по амнистии.

Как отмечается, освободившись Табаров подделал паспорт и создал преступное сообщество, поставляющее героин из Афганистана и Таджикистана в Россию. Наркоторговцы перевезли на грузовых фурах с фруктами порядка 600 килограммов запрещенных веществ.