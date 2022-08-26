Народную программу развития Барнаула впервые приняли в городском парке

Предвыборную программу барнаульских единороссов накануне утвердили в парке Центрального района. Площадка была открыта для всех желающих. Документ сотням партийцев и горожан представили лидер ЕР в Барнауле, глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Разрабатывали предвыборную программу, кроме самих партийцев, эксперты, а также лидеры мнений.

«В состав комиссии по подготовке программы вошли эксперты, представляющие все сферы жизни Барнаула. Поэтому и работа шла серьёзно: были настоящие дебаты, даже споры, из которых рождались конструктивные предложения. Народная программа состоит из положений, поддержанных горожанами. Для этого мы проводили опросы жителей, работали и партийные центры. Если говорить о цифрах, то более 15 000 жителей Барнаула внесли свои предложения в программу. И это радует. Значит, у нас живая программа, которая действительно является народной», — отметил Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба «Единой России»

В числе разработчиков программы почётный строитель России Владимир Отмашкин, главный врач крупнейшего в Сибири перинатального центра Ирина Молчанова, руководители оборонных предприятий «Ротор» и Барнаульский станкостроительный завод — Максим Коновалов и Игорь Куппа, почётный архитектор России Александр Деринг, почётный житель Барнаула, руководитель Русского камерного оркестра Алексей Кузнецов, заслуженная артистка России Виктория Гальцева и другие.

«Я — человек искусства, многодетная мама. Я всем своим сердцем люблю наш город. Город, в котором с каждым годом создаётся больше условий для развития детей, а для взрослых — условия для самореализации. Когда мне поступило предложение войти в состав рабочей группы, то я с удовольствием согласилась. Я видела, насколько масштабно и основательно велась работа по сбору предложений от горожан в программу партии», — поделилась заслуженная артистка России, доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2018 года Виктория Гальцева.

Итогом работы партийцев, экспертов и горожан стал документ, который послужит дорожной картой для депутатов фракции ЕР в гордуме на следующие пять лет. Положения народной программы будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, на выборы в Барнаульскую гордуму заявились следующие партии: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Зелёные», «Родина», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России».

В основе программы КПРФ и «Коммунистов России» социальные инициативы. У КПРФ приоритет отдан так называемой Думе народного доверия, а также вопросу создания «народных предприятий». У «Коммунистов России» — поддержке студентов и сохранению рабочих мест.

В программу справедливороссов тарифы и их регулирование, транспортные вопрос, а также внимание к социальной инфраструктуре и другое.

У «Новых людей» главные темы — поддержка малого и среднего бизнеса, развитие городских пространств и местных сообществ. У ЛДПР программа, по их словам, станет понятной и близкой своему избирателю.