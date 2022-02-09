Народные приметы 10 февраля: как задобрить домового и стать богатым на весь год 

Чем на Руси занимались 10 февраля? На Руси в этот день задабривали домового, или барабашку. Согласно народным поверьям, существо это вредное, и в плохом расположении духа могло погубить скотину или причинить вред человеку. Вместе с тем в народе верили, что домовой покровительствует и всячески помогает тем, кто родился 10 февраля.



На Ефрема было принято подметать полы только полынным веником. По поверьям, это помогало не пустить в дом нечисть и злых людей. Ещё в этот день окуривали жилище полынью. Эффект, согласно преданиям, был такой же, как и от веника.



А ещё в народе верили, что кошки не только ловят мышей, но и отлично ладят с барабашкой, поэтому каждая деревенская семья держала это животное.



На Ефрема-Прибаутника собирались с родственниками за столом, шутили и рассказывали друг другу байки о домовом и его проделках. Считалось, что это существо в хорошем настроении оберегает дом и людей, которые в нём живут, предупреждает их о несчастьях. По поверьям, сплочённая и дружная семья — рай для домового. В ней он ведёт себя смирно — не шалит и не пакостит.