Народные приметы 10 февраля: как задобрить домового и стать богатым на весь год
Почему 10 февраля метут полы полынным веником и не убивают насекомых
10 февраля в Древней Руси отмечали “именины домового” или “Ефремов день”. Праздник дошёл до нас с языческих времен, но многие приметы до сих пор не утратили актуальность. Что делали на Руси на Ефрема и почему в этот день подметали только полынным веником, читайте на amic.ru.
Почему 10 февраля назвали Ефремовым днем? Название праздник получил по имени преподобного Ефрема Сирина — одного из самых известных толкователей Священного Писания. Церковь отмечает день этого святого 10 февраля.
Другие народные названия праздника также связаны с преподобным. К имени Ефрем добавляют слова прибаутник, запечник, сверчковый заступник, ветродуй.
Чем на Руси занимались 10 февраля? На Руси в этот день задабривали домового, или барабашку. Согласно народным поверьям, существо это вредное, и в плохом расположении духа могло погубить скотину или причинить вред человеку. Вместе с тем в народе верили, что домовой покровительствует и всячески помогает тем, кто родился 10 февраля.
На Ефрема было принято подметать полы только полынным веником. По поверьям, это помогало не пустить в дом нечисть и злых людей. Ещё в этот день окуривали жилище полынью. Эффект, согласно преданиям, был такой же, как и от веника.
А ещё в народе верили, что кошки не только ловят мышей, но и отлично ладят с барабашкой, поэтому каждая деревенская семья держала это животное.
На Ефрема-Прибаутника собирались с родственниками за столом, шутили и рассказывали друг другу байки о домовом и его проделках. Считалось, что это существо в хорошем настроении оберегает дом и людей, которые в нём живут, предупреждает их о несчастьях. По поверьям, сплочённая и дружная семья — рай для домового. В ней он ведёт себя смирно — не шалит и не пакостит.
Как задабривали домового? Чтобы задобрить барабашку, 10 февраля оставляли в печи горшочек с кашей и блюдечко с молоком. Ночью домовой пировал и весь последующий год вёл себя тихо и смирно.
Ефрема в народе считают сверчковым заступником. 10 февраля нельзя было убивать насекомых, иначе домовой мог рассердиться, а затем мстить. Запрет касался и насекомых-паразитов — на Руси в этот день не трогали даже клопов и тараканов.
Приметы на Ефремов день Деревья в лесу почернели — к теплу.
Если на Ефрема ветрено, год обещает быть дождливым.
Воздух над лесом посинел — скоро потеплеет.
Если в Ефремов день положить под печку серебряную монетку, дом ждёт благосостояние и достаток.