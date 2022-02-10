Народные приметы 11 февраля: почему в этот день на Руси жёны били мужей и не ели мясо  

День памяти Лаврентия Туровского отмечается православными 11 февраля. На Руси верили, что в этот день с людьми случались мелкие неприятности, которые списывали на происки ведьм. А потому называли его “ведьминым”. Зачем на Лаврентия жёны пытались огреть мужей гладильной доской и как боролись с нечистью — в материале amic.ru.

Кто такой Лаврентий Туровский?



Лаврентий Туровский — епископ Русской церкви (примерные годы жизни 1130-е — 1194). Примерно в 1150 году прибыл в Киево-Печерский монастырь, где затворился в крохотной келье и повёл затворническую жизнь. По преданию, за смирение и постоянную молитву Бог наградил Лаврентия даром исцеления тела и души человеческих — ещё при жизни святитель прослыл чудотворцем. Он мог лечить многие болезни, в том числе глазные, и изгонял бесов.



В 1183 году преподобный принял сан епископа Туровской епархии, а после смерти Лаврентия канонизировали. Его нетленные мощи хранятся в Киево-Печерской лавре.

Почему Лаврентьев день был ведьминым?



В день памяти преподобного Лаврентия Туровского принято ходить в церковь и просить святого о покровительстве. Также в этот день молятся об улучшении зрения — считается, что Лаврентий лучше других святых помогает при глазных болезнях.



В народе Лаврентьев день также называют Битьё морозное, Морозобитная былинка. Ведь погода 11 февраля обычно переменчивая: когда солнышко припекает — весной пахнет, а зайдёт за тучу — так сразу морозом всё вокруг прибьёт.



По преданию, каждый год 11 февраля случается разгул ведьм. На Руси верили, что они пакостят людям, особым способом заламывая траву на полях, а рядом закапывают соль или сахар. Под снегом такой залом не виден, поэтому в него легко вступить. Чтобы убрать ведьминскую пакость, в Древней Руси вызывали преуспевших в своём деле знахарей.



Крестьянам рекомендовалось не ходить по запорошенным снегом полям, чтобы случайно не наступить на сломленную ведьмой траву. Если такое случалось, считалось, что человек мог заболеть и даже умереть.



Чтобы защитить поле от злых сил, на его границе втыкали веточки чертополоха, ориентируя их по сторонам света. Считалось, что нечисть не любит это растение и никогда не сунется туда, где оно есть.



На ужин 11 февраля полагалось испечь кулебяку или пирожки с капустой. А вот мясо в этот день есть было нельзя, чтобы не быть соблазнённым дьяволом. Выпечку съедали полностью, а если что-то оставалось, не выбрасывали, а отдавали скотине.



Обязательно проводили защитные обряды:

— брызгали святой водой на животных и по углам жилища;

— надевали нательный крестик, если шли на улицу, чтобы “бес не вселился”;

— поили святой водой всех членов семьи, каждому полагалось сделать по три глотка.

Почему на Руси жёны старались ударить мужа?



На Лаврентия не рекомендовалось пользоваться острыми предметами — ножами, ножницами, иголками. По той же причине женщинам запрещалось в этот день заниматься рукоделием, впрочем, как и тяжёлой работой.



И ещё несколько поверий, связанных с запретами. Запрещалось:

— Поднимать то, что лежит возле входной двери или у ворот. Найденное сгребалось веником и сжигалось. Веник же после процедуры нужно было побрызгать святой водой.

— Садиться на подушку. Считалось, что если это сделать, голова заболит и сон убежит.

— Разбивать варёные яйца друг о друга. По поверью, это приводило к несбыточности желаний.

— Ругать себя или думать о чём-то плохом, если смотришься в зеркало. Якобы всё, что сказано, материализуется. А вот хвалить себя разрешалось.

— А чтобы муж был ласковым и нежным весь последующий год, на Лаврентия женщины Древней Руси легонько огревали своих мужчин гладильной доской. Только по-настоящему ругаться с супругами и детьми в этот день было нельзя.