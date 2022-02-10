Народные приметы 11 февраля: почему в этот день на Руси жёны били мужей и не ели мясо
Лаврентьев день: что можно и что нельзя делать 11 февраля
День памяти Лаврентия Туровского отмечается православными 11 февраля. На Руси верили, что в этот день с людьми случались мелкие неприятности, которые списывали на происки ведьм. А потому называли его “ведьминым”. Зачем на Лаврентия жёны пытались огреть мужей гладильной доской и как боролись с нечистью — в материале amic.ru.
Кто такой Лаврентий Туровский?
Лаврентий Туровский — епископ Русской церкви (примерные годы жизни 1130-е — 1194). Примерно в 1150 году прибыл в Киево-Печерский монастырь, где затворился в крохотной келье и повёл затворническую жизнь. По преданию, за смирение и постоянную молитву Бог наградил Лаврентия даром исцеления тела и души человеческих — ещё при жизни святитель прослыл чудотворцем. Он мог лечить многие болезни, в том числе глазные, и изгонял бесов.
В 1183 году преподобный принял сан епископа Туровской епархии, а после смерти Лаврентия канонизировали. Его нетленные мощи хранятся в Киево-Печерской лавре.
Почему Лаврентьев день был ведьминым?
В день памяти преподобного Лаврентия Туровского принято ходить в церковь и просить святого о покровительстве. Также в этот день молятся об улучшении зрения — считается, что Лаврентий лучше других святых помогает при глазных болезнях.
В народе Лаврентьев день также называют Битьё морозное, Морозобитная былинка. Ведь погода 11 февраля обычно переменчивая: когда солнышко припекает — весной пахнет, а зайдёт за тучу — так сразу морозом всё вокруг прибьёт.
По преданию, каждый год 11 февраля случается разгул ведьм. На Руси верили, что они пакостят людям, особым способом заламывая траву на полях, а рядом закапывают соль или сахар. Под снегом такой залом не виден, поэтому в него легко вступить. Чтобы убрать ведьминскую пакость, в Древней Руси вызывали преуспевших в своём деле знахарей.
Крестьянам рекомендовалось не ходить по запорошенным снегом полям, чтобы случайно не наступить на сломленную ведьмой траву. Если такое случалось, считалось, что человек мог заболеть и даже умереть.
Чтобы защитить поле от злых сил, на его границе втыкали веточки чертополоха, ориентируя их по сторонам света. Считалось, что нечисть не любит это растение и никогда не сунется туда, где оно есть.
На ужин 11 февраля полагалось испечь кулебяку или пирожки с капустой. А вот мясо в этот день есть было нельзя, чтобы не быть соблазнённым дьяволом. Выпечку съедали полностью, а если что-то оставалось, не выбрасывали, а отдавали скотине.
Обязательно проводили защитные обряды:
— брызгали святой водой на животных и по углам жилища;
— надевали нательный крестик, если шли на улицу, чтобы “бес не вселился”;
— поили святой водой всех членов семьи, каждому полагалось сделать по три глотка.
Почему на Руси жёны старались ударить мужа?
На Лаврентия не рекомендовалось пользоваться острыми предметами — ножами, ножницами, иголками. По той же причине женщинам запрещалось в этот день заниматься рукоделием, впрочем, как и тяжёлой работой.
И ещё несколько поверий, связанных с запретами. Запрещалось:
— Поднимать то, что лежит возле входной двери или у ворот. Найденное сгребалось веником и сжигалось. Веник же после процедуры нужно было побрызгать святой водой.
— Садиться на подушку. Считалось, что если это сделать, голова заболит и сон убежит.
— Разбивать варёные яйца друг о друга. По поверью, это приводило к несбыточности желаний.
— Ругать себя или думать о чём-то плохом, если смотришься в зеркало. Якобы всё, что сказано, материализуется. А вот хвалить себя разрешалось.
— А чтобы муж был ласковым и нежным весь последующий год, на Лаврентия женщины Древней Руси легонько огревали своих мужчин гладильной доской. Только по-настоящему ругаться с супругами и детьми в этот день было нельзя.
Если в Лаврентьев день мороз нагрянул — жди знойный август: приметы 11 февраля
Большинство народных примет связано с погодой:
Новолуние пришлось на 11 февраля — такая же погода, как в этот день, будет стоять весь март.
Дрова в печи дымят — к оттепели.
Если вечером луна красная — 12 февраля будет ветрено.
Дым из печи валит коромыслом — жди раннюю весну.
Если на Лаврентия полнолуние — такая же погода будет во второй половине марта.
Дует сильный ветер — будет дождливый год.
Луна на Лаврентия молодая — такая же погода ожидается весь следующий месяц.