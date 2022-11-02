Народный фронт призвал вернуть «хозяйский подход» к мостам в Барнауле

Представители ОНФ опубликовали пост о печальной судьбе мостов через Барнаулку во «ВКонтакте».

В организации отметили, что мост, который соединяет улицы Загородную и Мамонтова, отремонтировали, но клёны вокруг не обрезали, из-за чего мост не продувается и отсыревает.

«Автомобильный мост по проезду Ташкентскому — в бесконечно сдвигаемых планах. Результаты предписаний прокуратуры — обновление знаков, запрещающих по нему движение. Ну и пополнение стопки ответов чиновников, которой можно залатать полотно моста, так как её толщина как у романа в нескольких томах», — сказано в сообщении.

Общественники призвали вернуть «хозяйский подход» к мостам через Барнаулку, провести санитарную обрезку растительности вокруг них и включить мост по проезду Ташкентскому в план ремонта.